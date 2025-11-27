Serie A, Como in volata e con voglia di salire ancora in classifica

AgenPress. La tredicesima giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo del venerdì sera Como-Sassuolo (calcio d’inizio alle 20:45). La formazione di Cesc Fabregas è in volata con 10 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 6 pareggi). Come riporta l’agenzia Agimeg, i lariani, sesti con 21 punti, sono reduci dal netto successo per 5-1 in trasferta contro il Torino.

Il Sassuolo di Fabio Grosso staziona in nona posizione con un bottino di 17 punti. I neroverdi, dopo l’affermazione a Bergamo contro l’Atalanta (0-3), hanno pareggiato in extremis nell’ultimo impegno interno con il Pisa.