Previsioni Meteo del 29 Novembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 29 Novembre 2025.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui rilievi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con velature in transito ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino residui fenomeni sulla Puglia e Sicilia settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio poche variazioni, locali piogge in arrivo sulla Sardegna occidentale. Tra la serata e la notte precipitazioni che persistono sulla Sardegna, migliora altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al centro, stabili o in rialzo altrove; massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

