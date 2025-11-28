type here...

Serie A, al Tardini regna l’equilibrio tra Parma e Udinese

AgenPress. Al Tardini sabato pomeriggio (ore 15) andrà in scena Parma-Udinese, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. I ducali di Carlos Cuesta sono alla ricerca di continuità di risultati dopo il pareggio con il Milan (2-2) in casa e la vittoria in trasferta al Bentegodi contro una diretta concorrente per la salvezza come l’Hellas Verona.

Attualmente il Parma, come riporta l’agenzia Agimeg, si trova al quindicesimo posto a quota 11 punti. L’Udinese di Kosta Runjaic, decimo con 15 punti, è chiamato ad una svolta dopo aver perso le ultime due gare senza segnare neppure un gol (ko 2-0 contro la Roma e 3-0 in casa contro il Bologna).

