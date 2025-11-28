type here...

Serie A, Juventus a caccia del bottino pieno in casa contro il Cagliari

Sport
redazione
Da redazione
AgenPress. Archiviato il successo in terra norvegese per 3-2 contro il Bodo/Glimt in Champions League, la Juventus di Luciano Spalletti tornerà in campo all’Allianz Stadium sabato 29 novembre (ore 18) per affrontare il Cagliari. Il match è valido per la tredicesima giornata di Serie A.

Come riporta l’agenzia Agimeg, i bianconeri, settimi a quota 20 punti, sono reduci da due vittorie (Udinese e Cremonese) e due pareggi (Torino e Fiorentina) nelle ultime quattro gare. Il Cagliari, guidato in panchina da Fabio Pisacane, al quattordicesimo posto con 11 punti, non vince da otto turni (4 pareggi e 4 sconfitte), con l’ultimo successo che risale al 19 settembre scorso (Lecce-Cagliari 1-2). Nell’ultima uscita i sardi hanno pareggiato 3-3 in casa contro il Genoa.

