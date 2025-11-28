type here...

Serie A, Roma-Napoli big match all’Olimpico: giallorossi a difesa della vetta

Sport
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il big match della tredicesima giornata di Serie A è Roma-Napoli. Scontro ai piani altissimi della classifica, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini in vetta con 27 punti in solitaria. A seguire il Milan di Massimiliano Allegri e proprio i campioni d’Italia in carica guidati da Antonio Conte a pari merito con 25 punti.

Appuntamento a domenica 30 novembre allo Stadio Olimpico con calcio d’inizio alle ore 20:45. Come riporta l’agenzia Agimeg, la Roma – 9 vittorie in 12 partite – è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. In A, dopo il ko di misura a San Siro contro il Milan, Soulé e compagni hanno messo ko Udinese (2-0) e Cremonese (1-3).

 

Il Napoli, dopo aver raccolto un solo punto tra Como (0-0) e Bologna (ko per 2-0 al Dall’Ara), ha ritrovato la luce vincendo 3-1 la prima Atalanta di Raffaele Palladino.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits