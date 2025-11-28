Serie A, Roma-Napoli big match all’Olimpico: giallorossi a difesa della vetta

AgenPress. Il big match della tredicesima giornata di Serie A è Roma-Napoli. Scontro ai piani altissimi della classifica, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini in vetta con 27 punti in solitaria. A seguire il Milan di Massimiliano Allegri e proprio i campioni d’Italia in carica guidati da Antonio Conte a pari merito con 25 punti.

Appuntamento a domenica 30 novembre allo Stadio Olimpico con calcio d’inizio alle ore 20:45. Come riporta l’agenzia Agimeg, la Roma – 9 vittorie in 12 partite – è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. In A, dopo il ko di misura a San Siro contro il Milan, Soulé e compagni hanno messo ko Udinese (2-0) e Cremonese (1-3).

Il Napoli, dopo aver raccolto un solo punto tra Como (0-0) e Bologna (ko per 2-0 al Dall’Ara), ha ritrovato la luce vincendo 3-1 la prima Atalanta di Raffaele Palladino.