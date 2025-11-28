Serie A, vietato sbagliare per Atalanta e Fiorentina

AgenPress. Dopo la netta affermazione in trasferta sull’Eintracht Francoforte (0-3) in Champions League, l’Atalanta di Raffaele Palladino ospiterà domenica a Bergamo la Fiorentina per la tredicesima giornata di Serie A, reduce dalla deludente sconfitta interna contro l’AEK Atene in Conference League.

La Dea, come riporta l’agenzia Agimeg, intende riscattarsi in campionato dopo tre sconfitte consecutive (Udinese, Sassuolo e Napoli). Crisi nera per i viola, ora guidati da Paolo Vanoli, reduci da due pareggi consecutivi (Genoa e Juventus) e ancora a caccia della prima vittoria stagionale (ultimo posto in campionato in compagnia del Verona).