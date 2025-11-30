Agrippino Castania: “Sia dedicata una via a Pippo Baudo nella città di Militello”

AgenPress. Il politologo e scrittore menenino Agrippino Castania chiede che Militello in Val di Catania possa dedicare una via al grande conduttore televisivo Pippo Baudo, scomparso di recente.

“Sia dedicata una via a – dichiara Agrippino Castania – Pippo Baudo nella città di Militello in Val di Catania, città di cui ho profonda stima. Pippo Baudo ha scritto la storia della televisione italiana quindi sarebbe giusto omaggiare il suo nome con una via.

Inoltre Pippo continua a vivere nei nostri pensieri perché era artista sopraffino e uomo dalla grande generosità. Chi può avere facoltà di decisione rifletta su questa proposta. Via Pippo Baudo per ricordare un uomo di talento e perbene”.