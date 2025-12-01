Il Ministro Schillaci a Bruxelles incontra l’Associazione medici italiani in Belgio

AgenPress. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci, impegnato a Bruxelles per la riunione del Consiglio Ue dei Ministri della Salute, ha incontrato l’Associazione medici italiani in Belgio nell’ambito degli Stati generali dei medici italiani in Belgio promossi presso l’ambasciata italiana.

“Ogni volta che sono in missione all’estero incontro medici italiani che vengono apprezzati per la loro elevata professionalità e competenza” ha detto il Ministro durante l’incontro nel corso del quale l’Associazione ha illustrato le attività di supporto agli italofoni per agevolare la comunicazione tra medici e pazienti e fare rete tra i professionisti sanitari italiani in Belgio per valorizzare l’apporto di esperienze e conoscenze cliniche a beneficio di tutti i pazienti.

Il Ministro ha espresso apprezzamento per l’impegno dell’Associazione aggiungendo che “arricchire il proprio bagaglio professionale all’estero è importante ma il nostro impegno è quello di valorizzare i nostri medici in Italia e di favorire il loro rientro garantendo condizioni di lavoro e di carriera più agevoli. Per questo abbiamo stanziato risorse importanti per il personale con la finanziaria e previsto percorsi di valorizzazione professionale”.