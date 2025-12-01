Previsioni Meteo del 2 Dicembre 2025

AL CENTRO – Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con qualche piovasco tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sul Lazio, con neve in Appennino dai 1500-1600 metri. In serata e in nottata tempo in progressivo miglioramento con graduali schiarite a partire dai settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molte nubi tra Molise, Basilicata e Campania, su quest’ultima con precipitazioni sparse associate; schiarite sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio poche variazioni con qualche piovasco anche su Basilicata e Puglia, sereno anche sulla Calabria. In serata precipitazioni che persistono sui medesimi settori; migliora nella notte.