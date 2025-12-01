type here...

Previsioni Meteo del 2 Dicembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 2 Dicembre 2025.

AL NORD – Al mattino molte nubi in transito ma senza precipitazioni associate. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità medio-alta in transito sulle regioni di nord-est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo qualche nevicata sui rilievi di nord-ovest dai 1100-1200 metri.
 

AL CENTRO – Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con qualche piovasco tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sul Lazio, con neve in Appennino dai 1500-1600 metri. In serata e in nottata tempo in progressivo miglioramento con graduali schiarite a partire dai settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molte nubi tra Molise, Basilicata e Campania, su quest’ultima con precipitazioni sparse associate; schiarite sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio poche variazioni con qualche piovasco anche su Basilicata e Puglia, sereno anche sulla Calabria. In serata precipitazioni che persistono sui medesimi settori; migliora nella notte.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in calo al centro e sulla Sardegna ed in rialzo altrove.
