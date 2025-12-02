Coppa Italia, il Bologna campione in carica impegnato agli ottavi contro il Parma

AgenPress. Il derby emiliano Bologna-Parma sarà valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Appuntamento a giovedì 4 dicembre allo Stadio Renato Dall’Ara con calcio d’inizio alle ore 18:00.

Come riporta l’agenzia Agimeg, i rossoblù di Vincenzo Italiano, campioni in carica avendo vinto la scorsa edizione del torneo in finale contro il Milan, sono reduci dal ko interno per 3-1 in campionato contro la Cremonese. Il Parma di Carlos Cuesta nel precedente turno di Coppa Italia ha eliminato a fatica lo Spezia ai calci di rigore (4-3) dopo il 2-2 al 90′.