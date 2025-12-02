type here...

Coppa Italia, ottavi di finale: al Maradona arriva il Cagliari

AgenPress. Dopo la vittoriosa trasferta all’Olimpico contro la Roma nell’ultima gara di campionato, il Napoli di Antonio Conte tornerà al Maradona per affrontare il Cagliari in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia (mercoledì 3 dicembre ore 18). Hojlund e compagni, come riporta l’agenzia Agimeg, sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato (3-1 all’Atalanta e 1-0 contro la Roma) e Champions League (2-0 rifilato al Qarabag).

Il Cagliari di Fabio Pisacane, ko all’Allianz Stadium contro la Juventus per 2-1 in campionato, nel turno precedente in Coppa Italia ha eliminato il Frosinone vincendo 4-1 lo scorso 23 settembre.

