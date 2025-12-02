type here...

L’Atalanta affronterà il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia

Sport
AgenPress. L’Atalanta affronterà il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia (mercoledì 3 dicembre con calcio d’inizio alle ore 15). Come riporta l’agenzia Agimeg, la Dea di Raffaele Palladino è reduce da due vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Lookman e compagni hanno battuto 3-0 in trasferta l’Eintracht Francoforte in Europa e piegato 2-0 la Fiorentina nell’ultima uscita in casa in campionato.

Il Genoa, che ha cambiato come l’Atalanta la guida tecnica nelle scorse settimane con l’ingresso di Daniele De Rossi al posto dell’esonerato Patrick Vieira, ha raccolto 8 punti nelle ultime quattro gare. Nell’ultima gara contro l’Hellas Verona al Ferraris i rossoblù hanno vinto 2-1.

