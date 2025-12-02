Previsioni Meteo del 3 Dicembre 2025

AL CENTRO – Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con assenza di piogge sia al mattino che al pomeriggio, ma con molta nuvolosità bassa e compatta sul versante adriatico e parzialmente nuvoloso sul versante tirrenico. Tra la serata e la notte qualche pioggia in arrivo sul versante tirrenico, specie sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse sulla Sardegna e locali fenomeni anche sui settori meridionali di Puglia e Sicilia, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e temporali su Sicilia e regioni ioniche, localmente anche molto intensi.