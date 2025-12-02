type here...

Previsioni Meteo del 3 Dicembre 2025

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 3 Dicembre 2025.

AL NORD – Al mattino molte nubi in transito con precipitazioni sparse al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata precipitazioni in estensione su Emilia Romagna e Lombardia, neve sulle Alpi oltre gli 800-1100 metri, anche fin verso i 600-700 metri sul basso Piemonte.
 

AL CENTRO – Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con assenza di piogge sia al mattino che al pomeriggio, ma con molta nuvolosità bassa e compatta sul versante adriatico e parzialmente nuvoloso sul versante tirrenico. Tra la serata e la notte qualche pioggia in arrivo sul versante tirrenico, specie sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse sulla Sardegna e locali fenomeni anche sui settori meridionali di Puglia e Sicilia, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e temporali su Sicilia e regioni ioniche, localmente anche molto intensi.

Temperature minime in lieve aumento al Nord e sulle Isole Maggiori ed in lieve calo al Centro-Sud, massime in rialzo salvo una lieve flessione negativa al Sud e al Nord-Ovest.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits