Previsioni Meteo del 4 Dicembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 4 Dicembre 2025.

AL NORD – Al mattino cieli a tratti coperti, specie sulle regioni di nord-ovest con isolate precipitazioni. Al pomeriggio nuvolosità compatta attesa su tutti i settori. In serata maltempo in transito su Lombardia, Romagna e regioni di nord-est, con neve sui rilievi dai 1200-1300 metri; quota neve in calo nella notte.
 

AL CENTRO – Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con qualche pioggia sul versante Adriatico. Al pomeriggio precipitazioni sparse anche sulle coste di Toscana e alto Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata residue piogge sui settori costieri Tirrenici, con molte nubi in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino precipitazioni a tratti intense su Molise, Puglia e Basilicata, cieli irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime stabili o in rialzo ovunque e massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

