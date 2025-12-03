Previsioni Meteo del 4 Dicembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 4 Dicembre 2025.
AL CENTRO – Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con qualche pioggia sul versante Adriatico. Al pomeriggio precipitazioni sparse anche sulle coste di Toscana e alto Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata residue piogge sui settori costieri Tirrenici, con molte nubi in transito.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino precipitazioni a tratti intense su Molise, Puglia e Basilicata, cieli irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.
Temperature minime stabili o in rialzo ovunque e massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.