Il Presidente Mattarella ha accolto la Fiamma Olimpica al Quirinale

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale la Lanterna che custodisce la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Accesa ad Atene e consegnata a Petros Gkaidatzis, primo tedoforo, alla presenza di Stefania Belmondo e Armin Zöggeler, in rappresentanza dello sport italiano, la Fiamma è arrivata a Fiumicino, nel pomeriggio di oggi, per giungere al Palazzo del Quirinale, scortata dai Corazzieri in motocicletta da Piazza Venezia.

Il Presidente del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e l’Ambassador della Fiamma Olimpica, Jasmine Paolini hanno consegnato la Lanterna al Presidente Mattarella.

Il Capo dello Stato ha posizionato la Fiamma all’interno del Palazzo del Quirinale, dove rimarrà accesa per tutta la notte.

Alla Cerimonia di consegna, che si è svolta presso la Vetrata del Cortile d’Onore, erano presenti il Presidente e il Segretario Generale del CONI, Luciano Buonfiglio e Carlo Mornati, l’Amministratore delegato di Milano Cortina, Andrea Venier, i Sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi.

Domani, 5 dicembre, alle ore 11.00 sulla Piazza del Quirinale, si svolgerà la Cerimonia ufficiale di inaugurazione del viaggio della Fiamma.

Dal 6 dicembre la Fiamma toccherà 60 tappe lungo 12.000 km, attraverso 110 province e oltre 300 comuni. Un percorso che si concluderà il 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro.