Previsioni Meteo del 5 Dicembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 5 Dicembre 2025.
AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nubi, anche basse e compatte nelle zone interne, possibili piovaschi sulle coste adriatiche. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ampie schiarite sul versante tirrenico, ancora locali addensamenti su Marche e Abruzzo con isolati fenomeni in Appennino, neve oltre i 1500 metri.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge su Puglia meridionale, settori tirrenici dalla Campania alla Sicilia sulla Sardegna meridionale. Al pomeriggio piogge in estensione anche alle zone interne peninsulari, migliora sulla Sardegna. In serata residui fenomeni su Puglia e Sicilia, variabilità asciutta altrove con schiarite sulla Sardegna.
Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola, massime stazionarie o in lieve calo salvo un lieve rialzo sul medio-alto versante tirrenico.