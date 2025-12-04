Previsioni Meteo del 5 Dicembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 5 Dicembre 2025.

AL NORD – Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con residue precipitazioni tra Lombardia e Triveneto, neve sulle Alpi oltre i 1000-11000 metri. Al pomeriggio tempo asciutto ma ancora molte nubi specie in Pianura Padana. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove.