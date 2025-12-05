AgenPress. Si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Viaggio della Fiamma Olimpica sulla Piazza del Quirinale. La Lanterna contenente la Fiamma Olimpica – custodita per tutta la notte al Quirinale – è arrivata sulla Piazza del Quirinale, portata da un Guardiaportone in tenuta di gran gala, scortato da due Corazzieri.
Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della Banda Interforze, la Presidente Coventry e il Presidente Mattarella hanno svolto i loro discorsi celebrativi.
Al termine degli interventi, il Presidente del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha consegnato al Presidente Mattarella la torcia con la quale è stato acceso il braciere della Fiamma Olimpica.
Il Sorvolo delle Frecce Tricolori ha concluso la cerimonia dando ufficialmente il via al viaggio della Fiamma che inizierà, dal 6 dicembre, il suo percorso attraverso luoghi simbolo di Roma, per poi snodarsi lungo 12.000 chilometri in 63 giorni e attraversare 110 province.
La Fiamma raggiungerà Cortina il 26 gennaio 2026, nel giorno dei settant’anni dell’edizione del 1956, per poi concludere il suo viaggio a Milano, il 6 febbraio 2026, per la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali allo Stadio San Siro.
La Fiamma Olimpica rimarrà accesa sulla Piazza del Quirinale fino alle ore 17.00.