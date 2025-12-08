type here...

Percorso di pace. Meloni ha partecipato ad una videoconferenza con Zelensky e altri leader europei

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi pomeriggio a una videoconferenza con il Presidente Zelensky e altri leader europei per un nuovo punto della situazione sul percorso di pace in Ucraina alla luce degli ultimi colloqui tra le delegazioni americana e ucraina e in vista della visita che il Presidente Zelensky si appresta a compiere domani a Roma.

Il Presidente Meloni ha nuovamente posto l’accento sull’importanza dell’unità di vedute tra partner europei e Stati Uniti per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina.

Fondamentale in questo momento, ad avviso dei leader riuniti, è aumentare il livello di convergenza su temi che toccano gli interessi vitali dell’Ucraina e dei suoi partner europei, come la definizione di solide garanzie di sicurezza e l’individuazione di misure condivise a sostegno dell’Ucraina e della sua ricostruzione.

