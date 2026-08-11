È morta l’attrice Fiorenza Marchegiani, aveva 73 anni

AgenPress. È morta all’età di 73 anni Fiorenza Marchegiani, attrice di cinema, teatro e televisione ricordata soprattutto per aver interpretato Marta, la compagna di Gaetano nel film Ricomincio da tre, esordio cinematografico e alla regia di Massimo Troisi. La notizia della sua scomparsa è arrivata oggi, 11 agosto 2026.

Marchegiani, nata nel 1953, aveva costruito una lunga carriera tra palcoscenico, grande schermo e televisione. Il suo nome è però rimasto indissolubilmente legato a uno dei film più amati della commedia italiana, quello con cui Troisi nel 1981 passò dal teatro al cinema e diede vita al personaggio di Gaetano.

Nel film di Troisi, Fiorenza Marchegiani interpreta Marta, una giovane donna conosciuta da Gaetano dopo il suo arrivo a Firenze. È un personaggio lontano dagli stereotipi femminili della commedia dell’epoca: indipendente, schietta e capace di mettere il protagonista davanti alle proprie paure e alle proprie responsabilità.

L’incontro tra Marta e Gaetano diventa così il cuore sentimentale della pellicola. La loro relazione accompagna il percorso del protagonista, un giovane napoletano che decide di lasciare la propria città alla ricerca di nuove esperienze e di una vita diversa. La presenza di Marta contribuisce a trasformare quel viaggio in qualcosa di più profondo: non soltanto una fuga, ma la possibilità di costruire un nuovo futuro.

Il ruolo fu particolarmente importante per Marchegiani perché segnò il suo debutto sul grande schermo. Il cast del film la vedeva accanto allo stesso Troisi, a Lello Arena, Lino Troisi, Renato Scarpa e agli altri interpreti di quella pellicola destinata a diventare un classico.

Prima del successo cinematografico, Marchegiani aveva maturato una solida esperienza teatrale. Le biografie ricordano i suoi esordi allo Stabile di Genova, dove recitò in opere come La foresta di Aleksandr Ostrovskij e I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, con la regia di Luigi Squarzina.

Dopo Ricomincio da tre, l’attrice continuò a lavorare tra cinema e teatro, dedicandosi soprattutto alla televisione. Tra i suoi ruoli più conosciuti c’è quello di Letizia Visconti nella soap opera Vivere, interpretazione che la fece conoscere a un pubblico ancora più ampio. Nel corso degli anni partecipò inoltre a produzioni come Incantesimo, Elisa di Rivombrosa e Le tre rose di Eva.

Sul grande schermo tornò anche in produzioni successive, tra cui Natale a New York, dove recitò accanto a Christian De Sica.

La figura di Fiorenza Marchegiani resta soprattutto associata a Marta, uno dei personaggi che hanno contribuito alla fortuna di Ricomincio da tre. Il film, uscito nel 1981, rappresentò una svolta per Massimo Troisi e conquistò pubblico e critica, diventando negli anni un punto di riferimento della commedia italiana.

La sua interpretazione, discreta ma centrale nella storia, accompagnò Troisi in uno dei suoi primi grandi passi nel cinema. Marta non era soltanto la fidanzata del protagonista: era il personaggio capace di confrontarsi con le sue esitazioni e di spingerlo, con naturalezza, verso una nuova consapevolezza.

A 73 anni si chiude così la vita artistica di un’attrice che, pur avendo attraversato diversi decenni dello spettacolo italiano, ha lasciato il suo segno più riconoscibile proprio all’inizio della carriera, accanto a Massimo Troisi. Un ruolo che il tempo non ha cancellato e che continua a vivere ogni volta che Ricomincio da tre torna sullo schermo.