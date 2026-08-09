Scontro tra Madrid e Roma. Le autorità spagnole hanno controllato circa 200 viaggiatori provenienti dall’Italia

AgenPress. La Spagna ha controllato circa 200 viaggiatori provenienti dall’Italia nei sei principali aeroporti del paese il primo giorno dei controlli alle frontiere imposti in seguito alla disputa con l’Italia sull’immigrazione irregolare.

Secondo un comunicato diffuso nella tarda serata di sabato, il Ministero dell’Interno spagnolo ha effettuato controlli su un totale di 199 viaggiatori a bordo di 12 voli provenienti dall’Italia, negli aeroporti di Madrid, Barcellona, ​​Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia.

La Spagna ha annunciato venerdì che i controlli alle frontiere per voli e navi provenienti dall’Italia rimarranno in vigore fino al 7 settembre, seguendo misure analoghe imposte da Roma, che ha dichiarato di averle rese necessarie a seguito del massiccio afflusso di 72.000 migranti a Ceuta, l’enclave spagnola in Nord Africa, il 30 luglio.