AgenPress. Secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine dall’inizio dell’invasione su vasta scala, il 24 febbraio 2022, la Russia ha perso circa 1.460.400 soldati in Ucraina.

Secondo lo Stato Maggiore, la cifra comprende 1.190 vittime tra le forze russe nelle ultime 24 ore.

Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 12.259 carri armati, 25.120 veicoli corazzati da combattimento, 132.543 veicoli e serbatoi di carburante, 47.713 sistemi di artiglieria, 2.020 sistemi lanciarazzi multipli, 1.560 sistemi di difesa aerea, 439 aerei, 354 elicotteri, 2.190 sistemi terrestri senza pilota, 35 navi e imbarcazioni e due sottomarini.

Lo Stato Maggiore ucraino non ha rivelato le proprie perdite durante l’invasione adducendo motivi di segretezza operativa.

Secondo studi indipendenti di think tank occidentali, le perdite russe superano di gran lunga quelle ucraine.

L’Ucraina ha probabilmente subito tra le 500.000 e le 600.000 perdite tra il febbraio 2022 e il dicembre 2025, di cui si stima che tra le 100.000 e le 140.000 siano morte in combattimento.