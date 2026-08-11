Zelensky: “La Russia ha ricevuto ulteriori missili balistici e si sta preparando all’arrivo di altre truppe nordcoreane”

AgenPress. La Russia ha ricevuto ulteriori missili balistici da Pyongyang e si sta preparando all’arrivo di altre truppe nordcoreane, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.

L’annuncio del presidente fa seguito alle notizie diffuse dall’intelligence militare ucraina sul recente dispiegamento di un’unità missilistica nordcoreana sul suolo russo: l’ultimo sviluppo in un’alleanza militare sempre più stretta tra Mosca e Pyongyang, che ha incluso la fornitura di armi e truppe.

Nel suo videomessaggio, Zelensky ha affermato che la crescente dipendenza della Russia dalla Corea del Nord è il risultato della sua crescente vulnerabilità agli attacchi a lungo raggio ucraini, che ora possono raggiungere migliaia di chilometri all’interno del territorio russo .

“Questa è la prima volta nella storia della Russia che non dispongono più di una retroguardia strategica sicura”, ha affermato il presidente. “Ed è la prima volta che non possono condurre una guerra senza rifornimenti dalla Corea del Nord.”