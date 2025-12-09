type here...

Champions League, Napoli a Lisbona contro il Benfica di Mourinho

AgenPress. Il Napoli di Antonio Conte sarà impegnato in trasferta al Estadio da Luz di Lisbona contro il Benfica nel match valido per il sesto turno del maxi girone unico di Champions League. Gli azzurri, al ventesimo posto con 7 punti, sono a caccia di punti preziosi per risalire in classifica.

Come riporta l’agenzia Agimeg, Hojlund e compagni sono reduci dalla vittoria per 2-0 ottenuta in casa contro il Qarabag del 25 novembre scorso. Il Benfica di José Mourinho, trentesimo in classifica con 3 punti, ha ottenuto la prima vittoria stagionale in Champions nell’ultimo match ad Amsterdam contro l’Ajax (0-2).

