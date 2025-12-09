Incendio in un edificio in Indonesia: il bilancio delle vittime sale a 20

AgenPress. Scoppiato un incendio in un edificio di sette piani nella capitale indonesiana Giacarta e, secondo una fonte istituzionale sono state confermate 20 vittime.

L’incendio è stato spento e si sta cercando di localizzare eventuali vittime all’interno dell’edificio, ha dichiarato il ​​capo della polizia di Giacarta. L’incendio è scoppiato al primo piano dell’edificio e poi si è propagato ai piani superiori.

Alcuni dipendenti dell’azienda ospitata nell’edificio stavano pranzando in quel momento, mentre altri avevano già lasciato l’ufficio.

L’edificio ospita la sede di una società che fornisce droni per attività di sorveglianza aerea, con clienti che spaziano dall’agricoltura all’industria mineraria.

Le immagini mostrano decine di vigili del fuoco che cercano di estrarre le persone dall’edificio e alcuni che trasportano sacchi con i cadaveri delle persone morte fuori dall’edificio.