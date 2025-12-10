type here...

Europa League, il Bologna vola a Vigo

Sport
redazione
redazione
AgenPress. Il Bologna si presenterà all’Estadio Abanca Balaidos per affrontare il Celta Vigo in occasione del sesto turno della League Phase di Europa League. La sfida è in programma giovedì 11 dicembre con calcio d’inizio alle ore 21:00. Come riporta l’agenzia Agimeg, i rossoblù, diciottesimi con 8 punti, sono chiamati a proseguire nella striscia positiva di risultati (2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime quattro gare in EL), dopo il recente successo ottenuto in casa contro il Salisburgo (4-1).

La formazione spagnola di Claudio Giraldez, decima a quota 9 punti, dopo tre vittorie consecutive ha perso 3-2 in trasferta in Bulgaria contro il Ludogorets nel precedente turno.

