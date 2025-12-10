Sophie Kinsella autrice dei romanzi best-seller muore a 55 anni

Kinsella ha venduto più di 50 milioni di copie dei suoi libri in 60 paesi, con traduzioni in più di 40 lingue

AgenPress. Sophie Kinsella, l’autrice di bestseller della serie di romanzi “Shopaholic”, è morta, ha annunciato la sua famiglia dopo che aveva rivelato di avere una forma aggressiva di cancro al cervello. Aveva 55 anni.

Kinsella ha riscosso un successo straordinario, vendendo più di 50 milioni di copie dei suoi libri in 60 paesi, con traduzioni in più di 40 lingue.

“Siamo addolorati nell’annunciare la scomparsa stamattina della nostra amata Sophie si legge in un post pubblicato mercoledì sul suo account Instagram ufficiale.

Il post aggiungeva che Kinsella è morta serenamente, circondata dai suoi “veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia”.

La dichiarazione continuava: “Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto uno straordinario successo nella sua carriera di scrittrice”.

Il primo lavoro di Kinsella, pubblicato con il suo vero nome Madeleine Wickham, uscì quando aveva 24 anni e lavorava ancora come giornalista finanziaria.

L’anno scorso, Kinsella ha pubblicato un racconto, “What Does it Feel Like?”, ispirato alla sua diagnosi di cancro e alle sue cure, che è diventato anch’esso un bestseller.

Nell’aprile dello scorso anno, Kinsella ha rivelato che le era stato diagnosticato un glioblastoma alla fine del 2022 e che stava seguendo un trattamento presso l’University College di Londra.