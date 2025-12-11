Forbes, Giorgia Meloni è la quarta donna più potente al mondo

AgenPress. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è la quarta donna più potente al mondo nella lista stilata da Forbes per il 2025.
Mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen si conferma la prima in classifica. Seconda, come un anno fa, c’è la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Al terzo posto c’è Sanae Takaichi, primo ministro del Giappone.
Di seguito le dieci donne più potenti del mondo.
- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea
- Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea
- Sanae Takaichi, primo ministro del Giappone
- Giorgia Meloni, primo ministro dell’Italia
- Claudia Sheinbaum, presidente del Messico
- Julie Sweet, presidente e ad di Accenture
- Mary Barra, ad di General Motors
- Jane Fraser, ad di Citigroup
- Abigail Johnson, presidente e ad di Fidelity Investments
- Lisa Su, ad di Amd