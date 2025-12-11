INI Grottaferrata e Tor Vergata laureano 25 fisioterapisti e 16 infermieri

AgenPress. Una cerimonia che non solo celebra il traguardo accademico, ma che apre concretamente le porte al mondo del lavoro in campo sanitario, in un momento storico in cui la carenza di personale sanitario è una criticità centrale. All’INI Grottaferrata si è celebrata la cerimonia di consegna degli attestati a 25 fisioterapisti e 16 infermieri neo-laureati nei Corsi di Laurea in fisioterapia e infermieristica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, formati proprio nella sede del Gruppo INI. All’interno della cerimonia si è svolto un momento simbolico e altamente significativo: la firma in diretta dei contratti di assunzione di Veronica e Daniel, infermiera e fisioterapista, da parte del Presidente del Gruppo INI, Cristopher Faroni. Un gesto che testimonia in modo tangibile l’impegno del Gruppo INI nel formare, trattenere e valorizzare i giovani professionisti della salute, in un periodo storico segnato da una carenza strutturale di personale sanitario in tutto il Paese.

Il Convegno

La giornata si è aperta con un convegno istituzionale che ha evidenziato il modello formativo virtuoso nato dalla collaborazione tra il Gruppo INI e l’Università di Roma Tor Vergata, una partnership iniziata nel 2010. Alla tavola rotonda, introdotta dal Presidente del Gruppo INI Cristopher Faroni, sono intervenuti per l’Università di Roma “Tor Vergata” il Magnifico Rettore Prof. Nathan Levialdi Ghiron, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Roberto Bei, la Presidente del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche Prof.ssa Rosaria Alvaro, la Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia Mariangela Pierantozzi e la Dott.ssa Jessica Veronica Faroni, Manager Sanitario del Gruppo INI.

Le autorità accademiche e sanitarie hanno evidenziato come la partnership INI–Tor Vergata rappresenti una risposta concreta e immediata alle richieste del sistema sanitario, grazie a un modello integrato che unisce formazione universitaria e pratica clinica in struttura.

Una sinergia che, negli anni, ha prodotto risultati rilevanti. La collaborazione per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche è attiva dal 2010 e ha portato alla formazione di oltre 200 infermieri. Uno su cinque, pari al 20%, negli anni, è stato assunto direttamente dal Gruppo INI, gli altri trovano agevolmente impiego nelle strutture ospedaliere del territorio. Nel 2022 è stato avviato il Corso di Laurea in Fisioterapia, che oggi celebra i primi 25 neo-fisioterapisti formati integralmente in INI. Numeri che confermano l’efficacia di un percorso formativo che prepara professionisti immediatamente operativi, riducendo il gap tra bisogni clinici e disponibilità di personale.

La firma dei contratti: un segno concreto contro la carenza di personale sanitario

Momento centrale della giornata è stato senza dubbio la firma dei contratti di lavoro di una infermiera e di un fisioterapista, Veronica e Daniel, durante la cerimonia stessa. Un gesto dal forte valore simbolico e pratico, che testimonia la determinazione del Gruppo INI nell’investire sui giovani, contrastare la carenza di professionisti sanitari, offrire opportunità immediate di occupazione a chi ha completato un percorso formativo d’eccellenza. La consegna degli attestati, unita all’immediata assunzione di due neo-laureati, ha trasformato l’evento in un esempio concreto di come formazione e lavoro possano incontrarsi senza soluzione di continuità.

Un impegno che guarda al futuro

Il Gruppo INI e l’Università di Roma “Tor Vergata” confermano la volontà di continuare a investire in percorsi formativi innovativi e altamente professionalizzanti, capaci di offrire agli studenti un inserimento reale e tempestivo nel mondo del lavoro e, al sistema sanitario, professionisti competenti e preparati con una prospettiva che potrà includere in futuro anche la formazione dei medici.

Le dichiarazioni

Prof. Nathan Levialdi Ghiron, Magnifico Rettore Università di Roma “Tor Vergata”

Dopo aver sottolineato il successo del modello di partnership formativa con il Gruppo INI, il Rettore ha sottolineato come sia stata “una giornata molto importante perché è la celebrazione di un percorso che ha visto i ragazzi impegnarsi per un periodo importante della loro vita e raggiungere un risultato che gli consentirà di poter avere un futuro professionale ricco di opportunità. In più questa è un’iniziativa svolta direttamente sul territorio, vicino al nostro ateneo e quindi rientra nelle attività di terza missione oltre che nella mission principale che è quella di realizzare laureati ad alta professionalità”

Dott.ssa Jessica Veronica Faroni, Manager sanitario Gruppo INI

“Quello sulla formazione è un investimento iniziato qui al Gruppo INI nel 2010, grazie alla visione di mio padre. Finora abbiamo formato 200 infermieri e oggi ci sono i primi 25 fisioterapisti. Investire sul territorio significa dare un’opportunità in più ai ragazzi. Non tutti possono permettersi di andare in città a studiare, non tutti possono permettersi una casa in affitto fuori sede. L’idea che Tor vergata ha sposato è quella di poter dare un’opportunità formativa senza dover arrivare nelle città. Abbiamo aperto 2 sedi, una all’INI Grottaferrata e una all’INI Città Bianca di Veroli”

Dott. Cristopher Faroni, Presidente Gruppo INI

“Noi siamo in prima linea sulla formazione del personale. Il personale sanitario è sempre meno ed è sempre più difficile trovarlo. Dobbiamo considerare che l’Italia è un paese che invecchia, e a tutti noi servirà personale che ci cura. L’impegno sia del pubblico che del privato oggi deve essere anche quello di formare il personale. Noi lavoriamo principalmente in provincia, fuori da Roma, e il problema della carenza di personale lo sentiamo ancora di più. Dove può essere utile la formazione sul territorio? Intanto per abbattere i costi che devono sostenere le famiglie per mandare un figlio a studiare in città. E poi la possibilità di fare pratica direttamente a contatto con i pazienti, in corsia, nei nostri reparti”.

Prof.ssa Rosaria Alvaro, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche “Tor Vergata”

“Giornata stupenda perchè vedere più di 40 studenti laureati, in 2 corsi di laurea e ben 2 contratti di assunzione pronti e firmati proprio oggi, credo che sia una grande soddisfazione, in un momento in cui c’è una grave carenza di professionisti sanitari. Averne laureati qui all’INI oltre 200 mi da una soddisfazione immensa”.