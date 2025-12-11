Lavrov: “L’Occidente usa l’Ucraina per distogliere l’attenzione sulla Palestina”

AgenPress. I paesi occidentali stanno tentando di usare il conflitto ucraino per distogliere l’attenzione mondiale dalla questione palestinese, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante una tavola rotonda all’ambasciata sulla risoluzione dell’Ucraina.

“Apprezziamo il vivo interesse che dimostrate per la nostra posizione sulla questione ucraina e sugli affari internazionali in generale, ma questa tavola rotonda è tradizionalmente dedicata specificamente alla crisi che l’Occidente ha creato intorno all’Ucraina, trasformandola in uno stato anti-russo e armandola per muovere guerra al nostro Paese.

Naturalmente, questa è una delle questioni più urgenti dell’agenda internazionale, anche se, francamente, assistiamo a tentativi di sfruttare l’intensità del dibattito sull’Ucraina, anche nei forum internazionali, per distogliere l’attenzione da altre sfide globali, non meno – e forse anche più – critiche, in particolare la questione palestinese”, ha affermato il diplomatico russo.