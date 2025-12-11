Merz: “L’Europa investa sempre più sistematicamente nelle proprie forze”

AgenPress. “Il mondo non è più lo stesso di prima. Viviamo in un’epoca diversa, in un mondo diverso, e sono necessarie risposte diverse da quelle che abbiamo dato in passato Ci aspettano anni difficili”, ha sottolineato il Cancelliere Friedrich Merz, riferendosi alla nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sottolineando la necessità che l’Europa investa sempre più sistematicamente nelle proprie forze.

“Siamo convinti che l’Europa debba camminare con le proprie gambe”, per la nostra futura libertà, sicurezza e prosperità, ha aggiunto il Cancelliere, parlando di “lavoro intenso, ma con compostezza”, assicurando al contempo che “laddove ci siano interessi comuni”, è ovvio che la cooperazione con gli Stati Uniti continuerà.

Riferendosi agli sforzi per un cessate il fuoco in Ucraina, Merz ha affermato che la situazione sta diventando sempre più difficile perché Vladimir Putin “continua incessantemente la sua barbara guerra contro i civili ucraini”, mentre allo stesso tempo “cerca di guadagnare tempo” nei negoziati.

Con un occhio all’andamento dei negoziati, il Cancelliere ha sottolineato che l’Europa desidera un cessate il fuoco, garantito da solide garanzie giuridiche e materiali – “non come è successo con gli accordi di Minsk” – e chiede che i suoi interessi di sicurezza siano presi in considerazione. “Ecco perché è così importante che partecipiamo al processo. Non può esserci pace in nostra assenza”, ha sottolineato, ma allo stesso tempo ha anche sottolineato che “sarebbe un errore spingere il presidente ucraino verso una pace che non possa giustificare i quattro anni di sofferenza e morte del popolo ucraino”.

Rispondendo a una domanda sul contenuto della conversazione di ieri con il presidente Trump, in merito alla quale il leader americano ha dichiarato che sono state pronunciate “parole dure”, Friedrich Merz ha affermato che la parte europea ha sottolineato che solo il presidente ucraino e il popolo ucraino possono rispondere in merito alle concessioni territoriali che sono disposti ad accettare e ha fatto riferimento a una proposta europea di lavorare congiuntamente a un testo con gli Stati Uniti nel fine settimana, in modo da poter tenere un incontro a Berlino la prossima settimana.