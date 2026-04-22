Gas russo, Gubitosa (M5S): “La Meloni mente, l’Europa acquista già gas russo”

AgenPress. “Quella sul gas russo sì o gas russo no è una sciocchezza. Ancora oggi l’Unione Europea acquista gas russo, che rappresenta più del 10% del fabbisogno europeo. L’Europa non ha mai smesso di comprarlo. Chi non ha fatto gli interessi degli ucraini e degli europei, italiani compresi, è chi ha continuato a gettare benzina sul fuoco del conflitto anziché lavorare ad una soluzione negoziale. Noi come Movimento 5 Stelle pensiamo che la scelta migliore per i cittadini, visto che il gas russo ci costa un terzo di quello americano, sia finire il conflitto e continuare ad acquistare il gas russo”.

Così Michele Gubitosa, onorevole e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, su Radio Cusano, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“La nostra posizione non è mai cambiata, chi l’ha cambiata è il governo Meloni, che non solo ha mentito dicendo che aveva smesso di acquistare il gas dalla Russia, ma oggi fa un passo indietro dicendo che devono andare a ricomprare. Tornare a comprare il gas russo è una bugia: al massimo possiamo dire aumentiamo quello che acquistiamo”, ha proseguito l’onorevole. “Giorgia Meloni prende in giro gli italiani, io rappresento un partito serio e devo dire la verità. Noi abbiamo sempre detto che dobbiamo ripristinare gli acquisti a come erano prima della guerra. Bisogna aprire un negoziato per far finire questa guerra e smettere di acquistare i gas da altri Paesi che ci costa di più. Meloni dice che dobbiamo essere autonomi nel gas, e siamo d’accordo, ma lei non lo fa, mente. Come per le rinnovabili, questo governo è legato alla pietra”.

“Dopo che i cittadini italiani hanno inflitto una sonora sconfitta a questo governo con il no al referendum, dando un avviso di sfratto alla Meloni, noi dobbiamo essere uniti come fronte progressista. Ma prima vengono i temi, poi il resto, e stiamo lavorando bene sui temi”, ha concluso Gubitosa. “Mi auguro che tutto questo si concluda con delle primarie di coalizione e secondo me all’interno del Pd non ci sono grossi problemi nel farle. Il Pd ha fatto sempre le primarie, tra l’altro aperte a tutti i cittadini, non nelle segreterie, quindi io non vedo nessun tipo di problema”.