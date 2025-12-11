type here...

Messico: il Parlamento approva una legge che punisce la vendita di sigarette elettroniche. Reclusione fino a 8 anni

AgenPress. Il parlamento messicano ha adottato una legge che punisce la vendita di sigarette elettroniche e prodotti correlati con pene fino a otto anni di carcere. Molti paesi, soprattutto in America Latina, hanno vietato la vendita di sigarette elettroniche, ma pochi, tra cui ora anche il Messico, impongono pene detentive.

All’inizio di ottobre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso preoccupazione per l’ondata “allarmante” di dipendenza da nicotina causata dalle sigarette elettroniche tra i giovani, con almeno 15 milioni di bambini di età compresa tra 13 e 15 anni che in tutto il mondo le utilizzano.

Tutelare la salute dei giovani e colmare le lacune legali che hanno consentito la promozione di questi prodotti come non pericolosi per la salute – ha dichiarato la presidente del Messico Claudia Sheinbaum – .

Con questa riforma saranno vietate le sigarette elettroniche e altri sistemi o dispositivi simili“, ha spiegato la presidente del Senato Laura Itzel Castillo.

Secondo un sondaggio ufficiale condotto nel 2023, il numero di utenti di questo tipo di dispositivi è stimato in 2,1 milioni di persone su un totale di circa 132 milioni di abitanti in Messico. Le sigarette elettroniche sono spesso accusate di essere un mezzo per assumere droghe sintetiche.

A Singapore, alcune delle leggi più severe al mondo in materia, importare sigarette elettroniche è punibile con 20 anni di carcere e rivenderle con 10 anni.

