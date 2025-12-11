Previsioni Meteo del 12 Dicembre 2025

AL CENTRO – Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con cieli sereni, ma anche banchi di nebbia e foschie tra Umbria e Toscana e nubi basse sui settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati ed addensamenti bassi sulle coste adriatiche. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, foschie e nebbie nelle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, salvo molti addensamenti bassi lungo i settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e locali addensamenti bassi. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con addensamenti bassi su coste, pianure e vallate e cieli sereni altrove.