Previsioni Meteo del 12 Dicembre 2025

Meteo
redazione
Da redazione
AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 12 Dicembre 2025.

AL NORD – Al mattino tempo stabile con banchi di nebbia e foschie lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuova formazione di nebbie e foschia lungo la Pianura Padana.
 

AL CENTRO – Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con cieli sereni, ma anche banchi di nebbia e foschie tra Umbria e Toscana e nubi basse sui settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati ed addensamenti bassi sulle coste adriatiche. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, foschie e nebbie nelle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, salvo molti addensamenti bassi lungo i settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e locali addensamenti bassi. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con addensamenti bassi su coste, pianure e vallate e cieli sereni altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo al Nord, massime stabili o in lieve calo al Centro-Sud e in lieve rialzo al Nord.

