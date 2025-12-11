Trump: “Penso che la CNN dovrebbe essere venduta. Le persone che la gestiscono sono disoneste e incompetenti”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler garantire che la rete televisiva CNN, che per anni ha accusato di essere al servizio dei suoi oppositori democratici definendola “nemica del popolo”, cambi proprietà

Sotto la guida di David Ellison, figlio del multimiliardario Larry Ellison, alleato di Trump, la Paramount Skydance sta proponendo di acquisire l’intera Warner Bros Discovery, inclusa la CNN.

Durante un dibattito tenutosi alla Casa Bianca, Donald Trump ha affermato che la rete dovrebbe essere inclusa nell’accordo di acquisizione o venduta separatamente. “Penso che la CNN dovrebbe essere venduta perché le persone che la gestiscono in questo momento sono “disoneste e incompetenti”.

“Ha affermato che sarà personalmente coinvolto nella decisione del governo in merito all’acquisizione”. Secondo i media americani, i due potenziali acquirenti, che il presidente Trump definisce “buone aziende”, si sono rivolti alla Casa Bianca per ottenere il suo sostegno alle loro offerte.

Trump ha da anni un rapporto apertamente ostile con la CNN e altri importanti organi di informazione, accusandoli di mentire, di diffondere “fake news”.