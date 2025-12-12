Beni congelati. La Banca Centrale Russa porta Euroclear in tribunale

AgenPress. La banca centrale russa ha annunciato oggi di voler intentare una causa presso un tribunale di Mosca contro la società di deposito titoli Euroclear con sede a Bruxelles, accusandola di azioni che le causano danno, influendo sulla sua capacità di disporre dei suoi fondi e titoli.

Euroclear non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

In una dichiarazione separata, la banca centrale russa ha affermato oggi che le proposte pubbliche dell’Unione Europea di utilizzare i beni dello Stato russo sono illegali e ha avvertito che si riserva il diritto di utilizzare tutti i meccanismi disponibili per proteggere i propri interessi.

“I meccanismi di utilizzo diretto o indiretto dei beni della Banca di Russia, così come qualsiasi altra forma di utilizzo non autorizzato dei beni della Banca di Russia, sono illegali e contrari al diritto internazionale, poiché violano, tra le altre cose, i principi di immunità dei beni statali”, ha annunciato la banca centrale.

La banca faceva riferimento a un comunicato stampa della Commissione europea, pubblicato il 3 dicembre, che include due soluzioni per sostenere le esigenze finanziarie dell’Ucraina nel 2026 e nel 2027.

In una di queste soluzioni, la Commissione europea potrebbe prendere in prestito fondi da istituti finanziari dell’UE che detengono beni congelati della banca centrale russa per emettere un prestito di riparazione per l’Ucraina.

I funzionari russi hanno ripetutamente affermato che un’azione del genere incontrerebbe “la reazione più dura”.

La banca centrale ha dichiarato che l’attuazione di tali piani sarebbe stata contestata dinanzi a “tribunali nazionali, autorità giudiziarie di stati esteri e organizzazioni internazionali, tribunali arbitrali e altri organi giudiziari internazionali, seguita dall’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei territori degli stati membri delle Nazioni Unite”.