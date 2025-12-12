type here...

Orbán: Budapest protesta contro la decisione “illegale” dell’UE di congelare i beni russi

AgenPress. L’Ungheria protesta contro la misura “illegale” – come l’ha definita lui stesso – pianificata dai governi dell’UE per congelare a tempo indeterminato i beni russi utilizzando il metodo del voto a maggioranza qualificata, ha scritto oggi il primo ministro Viktor Orbán sulla sua pagina Facebook.

“Bruxelles attraverserà oggi il Rubicone con l’avvio della procedura di voto scritto, che causerà danni irreparabili all’UE. L’Ungheria protesta contro la decisione e farà tutto il possibile per ripristinare una situazione di legalità.”

Un accordo per congelare i beni russi a tempo indeterminato eliminerebbe i rischi per il piano di utilizzarli per finanziare l’Ucraina, poiché gli amici di Mosca, Ungheria e Slovacchia, non avrebbero più la possibilità di porre il veto all’estensione del congelamento ogni sei mesi, come avviene oggi.

