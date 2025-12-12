AgenPress. Il presidente Donald Trump afferma di non voler perdere tempo nei colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina.

La sua crescente frustrazione sembra essere rivolta non al Cremlino, ma a Kiev e ai suoi sostenitori in Europa, che si sono trovati ad affrontare una frattura sempre più profonda con gli Stati Uniti in un momento decisivo.

Mentre gli alleati degli Stati Uniti faticavano a bilanciare la crescente pressione di Washington con la loro riluttanza a cedere alle richieste intransigenti della Russia, Trump ha fatto capire che la sua pazienza stava per esaurirsi.

“Vorrebbero che partecipassimo a un incontro in Europa questo fine settimana, e prenderemo una decisione in base a cosa ci diranno. Non vogliamo perdere tempo”, ha detto.

“A volte bisogna lasciare che le persone si combattano, altre volte no”, ha aggiunto Trump, gettando ulteriori dubbi sul suo desiderio di essere coinvolto in un nuovo round di colloqui.

Trump ha anche affermato di aver scambiato “parole piuttosto forti” sull’Ucraina durante una chiamata con i leader europei , che ha definito “miei ottimi amici”.

La retorica sempre più tagliente di Trump nei confronti dell’Ucraina e dell’Europa, da lui definite “deboli” e “deboli”, è il risultato di una nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti che ha preso di mira il continente ed è stata accolta con favore da Mosca.