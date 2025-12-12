type here...

Sanità militare, Schillaci: apprezzamento per provvedimento Crosetto, supporto a sistema pubblico

Sanità
redazione
redazione
AgenPress. “Rivolgo il mio apprezzamento al Ministro Crosetto per il decreto legislativo, approvato in Consiglio dei Ministri, che istituisce il Servizio sanitario militare nazionale. Un provvedimento per il quale esprimiamo soddisfazione, che va nella direzione di una maggiore integrazione con il servizio sanitario pubblico permettendo anche di alleggerire le liste d’attesa nelle situazioni più critiche”.
È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
