Sciopero generale. Landini: “Questa manovra economica non rappresenta il Paese”

AgenPress. “Le piazze si sono riempite e le fabbriche si sono svuotate”, ha esordito Maurizio Landini dal palco, sottolineando che “la maggioranza di chi tiene in piedi questo Paese con il proprio lavoro non condivide e non accetta la manovra economica di questo Governo”.

Landini ha criticato duramente l’impianto della Legge di bilancio, definendola “costruita sui vincoli dell’austerità europea e destinata a finanziare solo il riarmo”.

Secondo il segretario della Cgil, il Governo utilizza l’extra gettito fiscale per ridurre il deficit, “ma quei 25 miliardi sono soldi che 38 milioni tra lavoratori e pensionati hanno pagato in più a causa del drenaggio fiscale”.

La scelta dell’esecutivo, ha spiegato, “porta l’età pensionabile a 70 anni e privatizza sanità e scuola”, mentre i servizi pubblici soffrono tagli e mancate assunzioni: “Siamo di fronte a un processo esplicito di privatizzazione del Servizio sanitario nazionale”.

Landini ha annunciato nuove mobilitazioni su tre fronti: