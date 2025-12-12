type here...

Ushakov (consigliere del Cremlino): “Tutto il Donbass è territorio russo”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Tutto il Donbass è territorio russo, ha affermato il consigliere del Cremlino Yury Ushakov, commentando l’idea di Vladimir Zelensky di indire un referendum.

“Il Donbass è  russo”, ha dichiarato il collaboratore del Cremlino in un commento a un giornalista di Life. “Tutto il Donbass è russo”, ha sottolineato, citando una disposizione della Costituzione russa.

Giovedì Zelensky ha affermato che la questione del territorio, nell’ambito del piano di pace per l’Ucraina, dovrebbe trovare risposta tramite un referendum.

I colloqui di pace si sono intensificati da novembre, quando Washington ha proposto un piano di pace in 28 punti. Il documento ha suscitato insoddisfazione a Kiev e tra i suoi partner europei, che hanno chiesto significative revisioni.

L’8 dicembre, Zelensky ha annunciato che una nuova versione della proposta di pace, redatta durante il suo incontro con i leader europei, sarebbe stata consegnata agli Stati Uniti. Ha affermato che il piano era stato ridotto a 20 punti.

Il 10 dicembre, l’Ucraina ha consegnato la sua risposta al piano di pace redatto dagli Stati Uniti al presidente Donald Trump, chiedendo concessioni territoriali.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits