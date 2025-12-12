“Il Donbass è russo”, ha dichiarato il collaboratore del Cremlino in un commento a un giornalista di Life. “Tutto il Donbass è russo”, ha sottolineato, citando una disposizione della Costituzione russa.

Giovedì Zelensky ha affermato che la questione del territorio, nell’ambito del piano di pace per l’Ucraina, dovrebbe trovare risposta tramite un referendum.

I colloqui di pace si sono intensificati da novembre, quando Washington ha proposto un piano di pace in 28 punti. Il documento ha suscitato insoddisfazione a Kiev e tra i suoi partner europei, che hanno chiesto significative revisioni.

L’8 dicembre, Zelensky ha annunciato che una nuova versione della proposta di pace, redatta durante il suo incontro con i leader europei, sarebbe stata consegnata agli Stati Uniti. Ha affermato che il piano era stato ridotto a 20 punti.

Il 10 dicembre, l’Ucraina ha consegnato la sua risposta al piano di pace redatto dagli Stati Uniti al presidente Donald Trump, chiedendo concessioni territoriali.