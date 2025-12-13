3 morti e 35 feriti negli attacchi russi all’Ucraina

AgenPress. Almeno tre persone sono state uccise e altre 35 sono rimaste ferite negli attacchi russi contro l’Ucraina avvenuti ieri.

A partire dalla mattina del 13 dicembre, i residenti delle oblast di Odessa, Černihiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad e Mykolaiv hanno subito interruzioni di corrente a seguito degli attacchi, ha affermato il Ministero dell’Energia ucraino .

Nell’Oblast di Donetsk, gli attacchi russi hanno ucciso una persona nel villaggio di Oleksiievo-Druzhkivka, mentre un altro attacco a Kostiantynivka ha causato due morti e un ferito. Altre persone sono rimaste ferite nella città di Druzhkivka, ha dichiarato il governatore.