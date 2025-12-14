type here...

Bielorussia. Liberato dopo cinque anni Ales Bialiatski vincitore del premio Nobel per la pace 2022

AgenPress. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha rilasciato 123 prigionieri, tra cui Ales Bialiatski (vincitore del premio Nobel per la pace 2022), e decine di esponenti dell’opposizione bielorussa, tra cui Maria Kolesnikova, dopo giorni di colloqui tra il presidente bielorusso e John Cole, l’inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In cambio, Washington ha accettato di revocare le sanzioni sulla potassa bielorussa, un ingrediente chiave per i fertilizzanti.

Ales Bialiatski, 63 anni, ha fondato Viasna (“Primavera”), la principale organizzazione per i diritti umani in Bielorussia, nel 1996, e l’ha guidata per molti anni. Nel 2022, mentre era in carcere, gli è stato conferito il Premio Nobel per la Pace, congiuntamente all’ONG Memorial (Russia) e al Centro per le Libertà Civili (Ucraina).

 

 

