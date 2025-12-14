“Reagiremo”, dichiara Trump dopo l’attacco dello Stato Islamico agli americani in Siria

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero adottato “dure misure di ritorsione” dopo l’attacco dello Stato islamico in Siria, in cui sono morti tre americani, tra cui due soldati.

“Reagiremo”, ha sottolineato Trump in un post su Truth Social, affermando che si è trattato di un attacco dello Stato Islamico contro gli Stati Uniti.

Tre americani – due soldati e un interprete – membri di una delegazione congiunta di forze armate americane e siriane sono stati uccisi a Palmira, in Siria, in un'”imboscata di un cecchino” dello Stato islamico, ha annunciato Washington, mentre Damasco ha affermato che l’autore dell’attacco era un membro delle forze di sicurezza siriane.