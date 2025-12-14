Stati Uniti. 2 studenti morti e 9 feriti nella sparatoria alla Brown University. Il killer un uomo vestito di nero ancora in fuga

AgenPress. Due studenti sono morti e altri nove sono rimasti feriti in seguito a una sparatoria avvenuta nell’edificio Barus & Holley della Brown University di Providence, Rhode Island.

Tra i feriti, uno è in condizioni stabili, sei sono in condizioni critiche ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Salute della Brown University.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo che ha sparato è stato descritto come un uomo vestito completamente di nero.

Ci sono più di 400 agenti delle forze dell’ordine sul campo alla ricerca dell’uomo armato che ha aperto il fuoco.

La preside della Brown University ha dichiarato: “Questo è un giorno profondamente tragico per la Brown, per le nostre famiglie e la nostra comunità locale”. “Non ci sono davvero parole per esprimere il profondo dolore che proviamo per le vittime della sparatoria”.

Trump, giunto alla Casa Bianca ha ribadito di essere stato informato sulla sparatoria. “Sono stato informato in modo esaustivo. “È una cosa terribile, e tutto ciò che possiamo fare in questo momento è pregare per le vittime e per coloro che sono rimasti gravemente feriti”.