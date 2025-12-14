Sudan. Sei caschi blu uccisi in un attacco con droni

AgenPress. Sei caschi blu sono stati uccisi in un attacco con droni ha annunciato la forza di pace delle Nazioni Unite.

Il Bangladesh ha condannato fermamente l’attacco, avvenuto a Kandugli, capoluogo del Kordofan meridionale, una regione che è recentemente diventata l’epicentro degli scontri nella guerra tra l’esercito e i paramilitari delle Rapid Support Forces.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato l’attacco alle forze di pace. “Condanno fermamente il terribile attacco con droni che ha preso di mira la base logistica delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Kanougli, in Sudan”, ha dichiarato Guterres in una nota, ribadendo il suo appello alle parti in conflitto in Sudan affinché “cessino immediatamente le ostilità”.

Il ministero degli Esteri del Bangladesh ha condannato fermamente l’attacco e ha chiesto alle Nazioni Unite di garantire la massima assistenza ai soldati feriti.

Kandugli è sotto assedio da parte dei paramilitari da un anno e mezzo.e.

La Gran Bretagna ha annunciato venerdì l’imposizione di sanzioni contro quattro comandanti delle forze paramilitari Rapid Support Forces (RSF) in Sudan, accusandoli di “atrocità” commesse durante la guerra civile che infuria nel Paese dall’aprile 2023.

Dal 15 aprile 2023 in Sudan infuria una sanguinosa guerra civile tra l’esercito regolare del generale Abdel Fattah al-Burhan, leader de facto del Paese dopo il colpo di stato del 2021, e il gruppo paramilitare GMG.

Secondo le Nazioni Unite, i conflitti hanno ucciso decine di migliaia di persone, ne hanno sfollate 12 milioni e hanno fatto sprofondare il Paese nella peggiore crisi umanitaria del mondo.

Venerdì, il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha espresso la sua “profonda preoccupazione” per l’escalation di violenza nel Kordofan, in particolare a Kanougli. Mercoledì, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha espresso preoccupazione per la “brutale escalation di violenza”, in particolare nel Kordofan, dove “il crescente numero di attacchi con droni sta mettendo a rischio sempre maggiore i civili”.