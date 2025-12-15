Piano di pace. Berlino: i colloqui tra le delegazioni statunitense e ucraina si sono conclusi

AgenPress. I colloqui tra le delegazioni statunitense e ucraina a Berlino si sono conclusi dopo cinque ore, ha annunciato l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Seguono gli incontri di Zelensky con i funzionari tedeschi.

Secondo il portavoce del governo Stefan Cornelius, non è ancora certo se i due negoziatori americani, l’inviato speciale del presidente Trump Steve Witkoff e suo genero Jared Kushner, parteciperanno all’incontro che si terrà stasera con i leader europei. Ha tuttavia chiarito che sono stati invitati.

Nel merito dei negoziati, secondo alcune fonti, un alto funzionario ha dichiarato che, contrariamente a quanto riportato dai media, l’Ucraina non ha dichiarato di rinunciare all’intenzione di aderire alla NATO, mentre gli Stati Uniti non hanno ancora presentato dettagli sulle garanzie di sicurezza richieste da Kiev.