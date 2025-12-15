type here...

Piano di pace. Berlino: i colloqui tra le delegazioni statunitense e ucraina si sono conclusi

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. I colloqui tra le delegazioni statunitense e ucraina a Berlino si sono conclusi dopo cinque ore, ha annunciato l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Seguono gli incontri di Zelensky con i funzionari tedeschi.

Secondo il portavoce del governo Stefan Cornelius, non è ancora certo se i due negoziatori americani, l’inviato speciale del presidente Trump Steve Witkoff e suo genero Jared Kushner, parteciperanno all’incontro che si terrà stasera con i leader europei. Ha tuttavia chiarito che sono stati invitati.

Nel merito dei negoziati, secondo alcune fonti, un alto funzionario ha dichiarato che, contrariamente a quanto riportato dai media, l’Ucraina non ha dichiarato di rinunciare all’intenzione di aderire alla NATO, mentre gli Stati Uniti non hanno ancora presentato dettagli sulle garanzie di sicurezza richieste da Kiev.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits