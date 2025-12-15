Stati Uniti. Attacco alla Brown University. Rilasciato l’uomo sospettato di essere il killer

AgenPress. L’uomo arrestato dopo l’attacco armato avvenuto sabato alla Brown University, nel Rhode Island, negli Stati Uniti, in cui sono morti due studenti e ne sono rimasti feriti nove, sarà rilasciato, hanno annunciato le forze dell’ordine.

Il capo della polizia ha dichiarato in una conferenza stampa che un uomo sulla ventina è stato arrestato in relazione all’attacco di sabato, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Tuttavia, poche ore dopo, durante un’altra conferenza stampa, il sindaco di Providence Brett Smiley e altri funzionari locali hanno dichiarato che l’uomo arrestato sarebbe stato rilasciato, aggiungendo che le indagini si stavano “muovendo in una direzione diversa”.

“Non abbiamo ancora risolto il caso, ma sono fiducioso che lo faremo nel prossimo futuro”, ha affermato il procuratore generale del Rhode Island, Peter Nerona.

La sparatoria – l’ultima delle quasi 400 registrate negli Stati Uniti quest’anno – ha sconvolto la comunità del campus della Brown. L’università ha annullato esami e lezioni per il resto dell’anno.

Le condizioni dei sette feriti sono stabili mentre un altro è in condizioni critiche e la nona persona ferita è stata dimessa dall’ospedale.

L’uomo armato è fuggito dopo aver aperto il fuoco in un’aula dell’edificio di ingegneria e fisica Barus & Holley, le cui porte esterne erano state aperte mentre gli studenti stavano sostenendo gli esami.

Le autorità hanno diffuso un breve video di una persona coinvolta nel caso, vestita di nero, che cammina vicino all’edificio. Il vice capo della polizia di Providence ha aggiunto che il sospettato potrebbe avere il volto coperto da una mascherina.