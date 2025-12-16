type here...

Zelensky: “Kiev non accetterà alcun accordo che ponga il Donbass sotto il controllo russo”

AgenPress. Kiev e Washington hanno compiuto “reali progressi” verso la pace in Ucraina durante i colloqui di due giorni a Berlino, ha dichiarato il 15 dicembre il massimo funzionario della sicurezza e negoziatore Rustem Umerov, anche se altri funzionari segnalano che un accordo finale sulle questioni territoriali resta irraggiungibile.

La dichiarazione arriva dopo che una delegazione guidata dal presidente Volodymyr Zelensky ha tenuto due incontri di colloqui con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner su un piano di pace per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

Zelensky ha poi commentato i colloqui, fornendo la sua valutazione dei negoziati e delineando le priorità di Kiev.

Ha riconosciuto che, mentre Washington sta spingendo per una rapida fine della guerra, Kiev è più concentrata nel garantire la qualità di qualsiasi accordo.

“Il percorso non è certo facile, perché la guerra è complicata”, ha detto Zelensky ai giornalisti. “Gli americani vogliono una fine rapida. Per noi, la qualità è importante in questa velocità. Se velocità e qualità coincidono, lo sosteniamo pienamente”.

Il presidente ha inoltre ribadito che Kiev non accetterà alcun accordo che ponga il Donbass sotto il controllo russo.

“Qualsiasi forma di Donbass sotto il controllo russo è per me inaccettabile”, ha detto Zelensky. “Né de jure né de facto riconosceremo il Donbass come russo”.

