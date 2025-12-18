type here...

Previsioni Meteo del 19 Dicembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 19 Dicembre 2025.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi basse su coste e pianure e maggiori schiarite sulle Alpi. Al pomeriggio possibili piovaschi sulla Liguria, invariato altrove. In serata poche variazioni con deboli piogge sulla Liguria e asciutto altrove con molta nuvolosità e schiarite sui rilievi alpini.
AL CENTRO – Al mattino nuvolosità compatta con cieli coperti tra Toscana e Umbria con associate piogge sparse, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio ancora possibili residui fenomeni sui medesimi settori. In serata e in nottata tempo in miglioramento con fenomeni in esaurimento ed anche delle schiarite specie sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Isole Maggiori con locali piovaschi sulla Sicilia. In serata e in nottata peggiora sulla Sicilia e Calabria con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove con nuvolosità in aumento.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia, salvo un lieve rialzo nei valori massimi al Nord-Ovest.
