Putin: “L’Ucraina non è pronta per i colloqui di pace. L’esercito russo avanza su tutti i fronti”

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato oggi, durante la sua conferenza stampa annuale, che Mosca non ritiene che l’Ucraina sia pronta per i colloqui di pace.

Putin ha inoltre sottolineato che la Russia è “pronta e disposta” a porre fine alla guerra in Ucraina, sulla base dei principi da lui presentati al Ministero degli Esteri russo nel 2024.

Allo stesso tempo, il presidente russo ha espresso la sua soddisfazione per i recenti progressi territoriali dell’esercito russo in Ucraina, assicurando che sta “avanzando su tutti i fronti”.

“Le nostre truppe stanno avanzando lungo tutta la linea del fronte, il nemico si sta ritirando in tutte le direzioni.

Putin definisce “rapina” i tentativi dell’UE di sequestrare beni russi

I tentativi dell’Unione Europea di appropriarsi dei beni russi non sono furti, ma una vera e propria rapina, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

Il sequestro di beni russi in Europa minerebbe la fiducia nell’Eurozona. “Ci sarebbero anche conseguenze più gravi per coloro che ci provano. Non si tratta solo di un colpo alla loro immagine; è un crollo della fiducia nell’Eurozona, in questo caso particolare. Il motivo è che, a parte la Russia, molti altri Paesi mantengono le loro riserve auree e valutarie in Europa, così come coloro che dispongono di risorse libere”, ha osservato Putin.